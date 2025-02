'Tomei meu remédio sem comer', reclama Daniele Hypolito após veto de João Gabriel

O veto de João Gabriel contra Daniele Hypolito na Festa do Líder ainda continua gerando desabafos no BBB 25. Em conversa com Gracyanne Barbosa, a ex-ginasta revelou que só compreendeu a decisão do brother depois, mas que o que mais a incomodou foi o período de isolamento, no qual ficou sem comida. "Eu tomei meu remédio sem comer, porque meu remédio eu tenho que comer", desabafou.

Daniele reclama de veto e isolamento

Após ser barrada da festa, Daniele ficou isolada em um quarto, onde teve apenas pão e água como opção. Durante o papo com Gracyanne, ela contou que, além de estar chateada com a decisão de João Gabriel, o maior desconforto foi não ter comida disponível enquanto cumpria o castigo. "Se eu tivesse pelo menos alguma coisa pra comer, acho que ia ficar menos irritada", comentou.

Gracyanne, surpresa, questionou a situação e afirmou que todos na casa acreditavam que Daniele teria uma refeição adequada. "Nossa, a gente tinha certeza que tinha jantar pra você", disse.

Daniele entende a estratégia, mas reforça o incômodo

Ainda durante a conversa, Daniele explicou que ficou magoada com o veto, mas que, ao falar com João Gabriel, compreendeu a estratégia do brother. "Acho que foi tão rápido que ele não conseguiu falar o porquê que ele tava vetando. Eu fiquei chateada na hora. Não tem embate nenhum com ele, mas agora tá entendido", afirmou.

Ela também revelou o que João Gabriel disse ao justificar sua decisão. "Ele me falou: 'Dani, a gente não faz por coisa da semana, a gente faz, tipo, alvo, alvo, veto, veto'. Então, beleza", contou a ex-ginasta.