'BBB 25': Maike e João Gabriel perdem 500 estalecas e colocam casa em risco de 'Tá Com Nada'

Maike e João Gabriel receberam uma punição gravíssima no BBB 25 nesta quinta-feira, 13. Os brothers perderam 500 estalecas após Maike ficar sozinho no Apê do Líder, descumprindo uma das regras do jogo.

O alerta foi exibido na tela do ambiente e, em seguida, os alto-falantes da casa confirmaram a penalidade, surpreendendo os participantes.

Reação dos brothers à punição

Maike conversou com os gêmeos na tentativa de entender a situação. Pouco depois, veio o aviso sonoro esclarecendo o motivo da punição:

"Atenção: punição do Maike sozinho no Apê do Líder. Ontem, 21h07".

João Gabriel, o Líder da semana, ficou surpreso com a penalidade e relembrou o momento em que o erro pode ter ocorrido.

"Ontem de noite. Na hora que as meninas vieram aqui na porta", comentou. Maike, por sua vez, reagiu: "Se eu tomei punição, é porque eu saí, então".

Punição pode levar a casa ao 'Tá Com Nada'

Com a perda de estalecas, a casa agora corre o risco de ser submetida ao Tá Com Nada, a punição mais temida do reality. Caso o saldo coletivo fique insuficiente para abastecer a despensa, os brothers podem perder todos os mantimentos e ficar limitados a uma alimentação básica.

O castigo coletivo restringe ainda mais os alimentos disponíveis, sendo pior do que a Xepa. Sem direito a benefícios, os confinados podem enfrentar dificuldades para manter a rotina de alimentação no programa.

Vale lembrar que os brothers já enfrentaram o 'Tá Com Nada' recentemente, quando toda a casa foi penalizada e perdeu o acesso ao VIP. Na ocasião, apenas Gracyanne Barbosa escapou da restrição, já que retornou do Quarto Secreto com imunidade garantida.