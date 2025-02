Incêndio em Ramos: nove pessoas continuam internadas em estado grave

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que mais duas vítimas do incêndio em uma fábrica em Ramos receberam alta nesta quinta-feira (13). Dos oito pacientes encaminhados à rede, apenas um segue internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.



Outras oito pessoas estão internadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também em estado grave devido a queimaduras nas vias aéreas causadas pela inalação de fumaça tóxica.



Na manhã desta quinta, a Polícia Civil realizou uma perícia na fábrica da Maximus Confecções, onde eram produzidas fantasias para escolas de samba, para investigar um possível furto de energia. Segundo a 21ª DP (Bonsucesso), a perícia contou com apoio da Light, que interrompeu o fornecimento de energia na região por questões de segurança.



A concessionária informou que está colaborando com as investigações e que envolvidos e testemunhas serão ouvidos.



O Ministério Público do Trabalho (MPT) também instaurou um inquérito para apurar as condições de trabalho dos funcionários. Testemunhas relataram que trabalhadores dormiam no local, inclusive adolescentes.



A fábrica possuía alvará da Prefeitura do Rio para as confecções, mas não tinha autorização do Corpo de Bombeiros e estava inapta junto à Receita Federal por omissões em declarações.



O engenheiro civil Júlio César da Silva, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FEN/Uerj), acompanhou a perícia e acredita que o incêndio ocorreu devido a uma combinação de fatores, como má conservação da instalação elétrica, uso excessivo de equipamentos e acúmulo de materiais inflamáveis.



As chamas atingiram a fábrica na quarta-feira (12), quando bombeiros resgataram 21 vítimas, encaminhadas para unidades municipais, Hospital Estadual Getúlio Vargas e Hospital Federal Bonsucesso. No total, 12 pessoas receberam alta e nove seguem internadas.