Atores e escritores lamentam a morte de Cacá Diegues

Morreu na manhã de sexta, 14, aos 84 anos, o cineasta Cacá Diegues, um dos fundadores do Cinema Novo no Brasil. Nas redes sociais, José de Abreu, Glória Perez e outros famosos lamentaram a morte do diretor.

"Em Los Angeles, divulgando para a Academia O Grande Circo Místico: Renata Almeida Magalhães, Afonso Beato, Vicente Amorim, e eu. Ao centro, o grande Cacá Diegues, que nos deixa hoje", começa José de Abreu. Ele desejou também, em suas redes sociais, que o cineasta "descanse em paz".

Lúcia Veríssimo, atriz e autora, escreveu sobre Bye, Bye, Brasil, uma das obras do cineasta: "Bye, Bye, Brasil foi um marco na minha paixão pelo cinema e me abriu o Brasil profundo de forma inimaginável. Foi a partir desse filme que meu interesse em olhar esse País a partir de suas entranhas e de seus personagens, que foram retratados magistralmente pelo olhar de Caca Diegues e na música de Chico Buarque". "Lamento profundamente que saia de cena o último representante do Cinema Novo. Perde a cultura, perde o País e perdemos nós brasileiros", disse, por fim.

Glória Perez e a escritora Rosana Hermann também comentaram sobre. "Que os deuses o recebam com as merecidas honras", disse Rosana. "Dia triste para o nosso cinema", lamentou a autora.