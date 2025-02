Grupo faz homenagem a ciclista morto durante assalto no Itaim Bibi

Ciclistas protestam na manhã desta sexta-feira, 14, em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, contra a falta de segurança na cidade. A mobilização ocorre após o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, ser morto a tiros no local durante um assalto na manhã de quinta, 13. Amigos e colegas da vítima prestaram homenagens com flores e orações.

O ciclista estava na calçada quando foi abordado por dois rapazes em uma moto. Os criminosos efetuam os disparos, pegam o celular da vítima e fogem. Policiais militares viram Medrado caído com um ferimento causado por disparo de arma de fogo, na região do pescoço. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas, mas acabou não resistindo.

O caso é investigado pela Polícia como latrocínio (roubo seguido de morte). Em 2024, o total de crimes desse tipo na capital paulista cresceu 23,2% em relação a 2023. No fim de janeiro, um jovem de 23 anos foi morto pelos ladrões na frente do namorado em Pinheiros, zona oeste. No mesmo mês, o delegado Josenildo Belarmino, de 32 anos, foi morto em assalto na Chácara Santo Antônio, perto do Consulado Americano, na zona sul.

Há duas semanas, uma mulher foi agredida por dois ladrões de bicicleta, perto da Ciclovia do Rio Pinheiros, na região oeste, Após anunciar o crime e jogá-la no chão, eles fugiram levando a bicicleta da vítima, de 51 anos.

Quem era o ciclista morto durante assalto

Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos, mantinha uma mentoria de exercícios físicos focada em ciclismo. Ele também participava de competições. A equipe de ciclismo que ele integrava conquistou o terceiro lugar na prova de velocidade por equipes do Campeonato Brasileiro de Pista Elite de 2016, realizado no Paraná.

"Até onde você usa a sua força? A maioria das pessoas não faz ideia de sua capacidade de gerar força. 100% dos meus alunos se surpreendem quando digo 'você consegue'. Muitas vezes, ainda com receio, vão lá e executam. E olha que eles ainda têm muita evolução pela frente. E você? Venha descobrir a sua força!", afirma texto de apresentação da mentoria nas redes sociais.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte. "Vitão, o Mineirinho calado de sorriso fácil, era mais do que um amigo; era um farol de bondade, um exemplo de simplicidade e uma fonte inesgotável de serenidade. Sua presença tranquila iluminava os ambientes, seu sorriso discreto aquecia os corações e sua maneira calma de ser trazia conforto e paz a todos ao seu redor", escreveu Claudio Cordiolli.

O ciclista foi casado com Gisele Gasparotto, dona do clube de ciclismo feminino Lulu Ciclismo. Em 21 de novembro de 2023, ela teve uma bicicleta de R$ 90 mil roubada enquanto pedalava na ciclovia Bruno Covas, à margem do rio Pinheiros, na zona sul da capital. Ela não se feriu.