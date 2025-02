Avião sai da pista no Aeroporto Campo de Marte uma semana após grave acidente em SP

Um avião de pequeno porte, modelo King Air, saiu da pista de taxiamento do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 14, no momento em que se dirigia, em baixa velocidade, para os procedimentos de decolagem.

Conforme a concessionária Pax Aeroportos, a ocorrência foi registrada às 9h16. Ninguém se feriu e não houve impacto na operação do aeroporto.

As autoridades aeronáuticas foram notificadas, conforme as normas em vigor, segundo a administradora do aeroporto.

O incidente acontece uma semana após um avião de pequeno porte cair no meio da Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Na ocasião, a aeronave derrubou um poste, bateu em um ônibus e explodiu. Piloto e copiloto morreram. Outras seis pessoas que estavam no coletivo tiveram ferimentos leves.

Na terça-feira, 11, um avião colidiu com um carro de manutenção na pista do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta das 22h e não deixou vítimas. Especialistas dizem ser difícil apontar apenas uma tendência por trás da alta no número de acidentes envolvendo aviões.