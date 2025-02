Lula diz que COP será em Belém 'do jeito que for' e que não vai 'enfeitar' a cidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 13, que a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) será realizada em Belém (PA) "do jeito que for". Lula também minimizou a escassez de hotéis na cidade para hospedagem das delegações estrangeiras.

"Se não tiver hotel cinco estrelas, durma em um de quatro. Se não tiver de quatro, durma em um de três. Se não tiver de três, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso", afirmou Lula durante uma agenda na capital paraense para a entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

"A COP é um evento da ONU. E a ONU escolheu o Brasil, que escolheu o Pará, que escolheu Belém. 'Ah, mas em Belém não tem hotel.' É bom que não tenha. É bom que eles tomam picada de carapanã", disse.

Lula afirmou que pretende "fazer a COP que ninguém nunca mais vai esquecer", mas disse que não vai "enfeitar" a sede do evento. "Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua, eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é", disse o petista.

A COP30 será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro. A nove meses do início do evento, Belém passa por uma crise na oferta hoteleira para turistas e delegações estrangeiras. Como mostrou o Estadão, com a escassez de dormitórios, há anfitriões cobrando até R$ 2 milhões pela estada em plataformas de hospedagem.

Durante o evento, Lula afirmou que teve dúvidas sobre a escolha sede da COP30. Segundo o petista, a oferta de hotéis em São Paulo facilitaria a organização do evento, enquanto seu ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desejava levar a cúpula para seu Estado, a Bahia. Apesar disso, Lula defendeu a indicação de Belém, ressaltando o critério da capital paraense estar situada no território da Amazônia Legal.

Com a COP30 no horizonte, Belém vem recebendo investimentos da prefeitura, do governo estadual e do Executivo federal. A gestão municipal anunciou em 2024 que pretendia investir R$ 1 bilhão em obras estruturantes até a realização da cúpula. A gestão de Helder Barbalho (MDB) informou investimentos de R$ 4 bilhões na capital do Estado, enquanto o montante investido pelo governo federal é de R$ 4,6 bilhões.