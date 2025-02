Walter Salles elege seus quatro filmes favoritos de todos os tempos; veja quais são

O cineasta Walter Salles participou do quadro "Four Favorites" do Letterboxd, rede social voltada para cinéfilos, e elegeu os seus quatro filmes favoritos de todos os tempos. O vídeo foi postado nas redes sociais da plataforma nesta sexta-feira, 14.

Os longas escolhidos foram: Profissão: Repórter, de Michelangelo Antonioni, Alice nas Cidades, de Wim Wenders, Vidas Secas, de Nelson Pereira Dos Santos, e Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick.

Ainda no vídeo, Salles afirmou que poderia ter escolhido Paris, Texas, também de Wenders, para compor a lista, mas que optou por um "trabalho mais antigo" do cineasta alemão.

Ao final da entrevista, o diretor brasileiro também falou sobre a qualidade do longa dirigido por Nelson Pereira Dos Santos. "É uma adaptação extraordinária de um livro, um clássico contemporâneo do Brasil, sobre uma família que foge da seca do Nordeste brasileiro", explicou.

"É uma narrativa muito contida, é o tipo de filme que não desperdiça nenhuma cena. É incrivelmente preciso e devastador", finalizou.