PM recolhe 116 fuzis das ruas em apenas 45 dias em 2025

A Polícia Militar do Rio apreendeu 116 fuzis nos primeiros 45 dias de 2025, uma média de mais de dois armamentos retirados das ruas por dia. O número é significativamente maior que o registrado no mesmo período do ano anterior.



As apreensões têm ocorrido principalmente em operações para reprimir as guerras territoriais entre facções rivais que atuam em diferentes pontos da Região Metropolitana. A mais recente aconteceu no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte, onde os PMs apreenderam cinco fuzis e duas granadas escondidos atrás de uma parede falsa.



Segundo a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Militar, 90% das armas apreendidas são fabricadas no exterior e chegam ao Rio desmontadas. Essas partes são montadas por armeiros aliados às organizações criminosas, que usam os fuzis nas disputas territoriais.



O governador Cláudio Castro destacou a necessidade de uma maior cooperação dos órgãos federais para impedir que esses armamentos cheguem ao estado. Ele afirmou que "não podemos permitir que armas de guerra continuem circulando no Rio, mutilando e tirando a vida de moradores inocentes e dos nossos policiais".



No ano passado, o Rio de Janeiro alcançou uma marca histórica ao apreender 732 fuzis, uma média de dois por dia. O número foi 20% maior que o registrado em 2023, além de ser o maior da série histórica, iniciada em 2007.