Vídeo: parede falsa escondia arsenal do tráfico no Complexo da Pedreira

A Polícia Militar (PM) encontrou nesta sexta-feira (14) um esconderijo de armamentos em uma casa abandonada no Complexo Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Veja o vídeo:

Uma parede falsa foi descoberta por policiais do #41BPM em uma casa abandonada na comunidade da Pedreira, em costa Barros, revelando um esconderijo. No local, foram encontrados cinco fuzis, materiais táticos, granadas, carregadores e equipamentos militares. pic.twitter.com/OBwJzpRU26 — @pmerj (@PMERJ) February 14, 2025

Durante uma operação de repressão à criminalidade na região, agentes do 41º BPM (Irajá) identificaram um veículo suspeito e o abordaram. Houve confronto, e os militares encontraram a casa utilizada para esconder armamentos do crime organizado.



No local, foram apreendidos cinco fuzis, materiais táticos, granadas, carregadores e outros equipamentos militares. Além disso, um carro roubado foi recuperado.



A região do Complexo Pedreira vive uma rotina de violência devido à disputa territorial entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).



A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).