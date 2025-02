Polícia prende homem que matou e concretou vítima na própria casa

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (13), Ronny Batalha Fernandes no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



O crime ocorreu no final de novembro de 2022, na Comunidade do Preventório, em Niterói. A vítima, Marcos de Souza Freitas, foi assassinada por facadas. As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) revelaram que o acusado, juntamente com Lucas de Souza Freitas, teria cometido o homicídio. Lucas está preso desde 4 de dezembro de 2022.



Segundo a investigação, Lucas acertou várias facadas em Marcos, enquanto Ronny impedia a sua fuga ou qualquer reação. Após constatarem a morte, ambos concretaram o corpo dentro da própria residência da vítima, que estava em obra.



Ronny estava foragido desde dezembro de 2024 e chegou a morar na cidade de Limeira, em São Paulo, por algumas semanas. No entanto, após monitoramento, foi localizado e preso no Centro de Niterói.



Após cumprimento das formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.