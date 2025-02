'BBB 25': mesmo com Eva campeã da prova, Renata não poderá ficar no apê do líder; entenda

A segunda Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 25 chegou ao fim no final da manhã desta sexta-feira, 14, com Eva campeã. Depois de 12 horas de Prova, Thamiris foi eliminada e a bailarina foi a última a deixar a prova.

Porém, Eva não poderá colocar sua melhor amiga e alguns de seus aliados no seu Vip. Isso porque Renata, João Gabriel e João Pedro já estarão automaticamente na Xepa por conta da eliminação precoce na Prova. Os três foram desclassificados antes do início da prova por descumprirem regras e terem ido ao banheiro e pingar colírio nos olhos depois do anúncio de que a prova seria de resistência.

Eva e Renata já começaram a especular como a nova líder fará para escolher as pessoas do seu Vip, uma vez que não poderá escolher alguns de seus maiores aliados na casa.

Delma e Camilla também já estão na Xepa, por conta da consequência sorteada na prova.

Saiba como foi a Prova do Líder da semana

Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa já não participaram da prova, por conta da dinâmica do resta um realizada na última quarta, 12. Com a eliminação precoce de João Gabriel, João Pedro e Renata, a prova já começou com cinco participantes a menos.

Logo na primeira rodada, Delma foi eliminada por não cumprir uma das regras da prova. Ao longo da noite, mais participantes foram eliminados, restando apenas Eva e Thamiris. Veja momento do anúncio do final da prova aqui .

Pela votação da casa, dois participantes irão para a berlinda: a casa será dividida em dois grupos, que devem votar entre si. O mais votado de cada grupo vai para o Paredão e disputam o Bate-Volta com Diego. O paredão será triplo e uma pessoa será eliminada.

Entenda a dinâmica da semana

Na dinâmica do Paredão desta semana, Diego Hypolito já está emparedado por conta da consequência da Prova. Eva colocará cinco pessoas na Mira do Líder e indicará uma no dia da votação. O anjo imunizará uma pessoa.