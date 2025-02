João Gabriel é chamado de 'vacilão' e rebate: 'Não sou amigo de ninguém aqui dentro'

Thamiris criticou João Gabriel nesta sexta-feira, 13, após a punição gravíssima que o brother recebeu no BBB 25. Durante uma conversa na área externa, a sister chamou o participante de "o maior vacilão da casa" e cobrou mais responsabilidade. "Você tem que ter humildade e assumir as coisas", afirmou.

João Gabriel, que perdeu 500 estalecas junto com Maike após descumprirem uma regra do programa, admitiu o erro, mas minimizou a penalidade. "Errei, eu sei que errei, mas ninguém vai passar fome com arroz e feijão", disse.

A discussão continuou quando Thamiris questionou uma fala do brother sobre o jogo. João Gabriel foi direto: "Ninguém tem amigo aqui dentro. Meu único amigo aqui é meu irmão". Em seguida, reforçou sua visão sobre as relações no confinamento. "Aqui nós somos parceiros, somos colegas...", afirmou.

A perda de estalecas pode comprometer a alimentação dos participantes. Se o saldo coletivo não for suficiente, a casa pode entrar no Tá Com Nada, regime alimentar mais restrito do que a Xepa. Recentemente, os brothers já passaram por essa penalidade e perderam o acesso ao VIP. Na ocasião, apenas Gracyanne Barbosa escapou da restrição, já que retornou do Quarto Secreto com imunidade garantida.