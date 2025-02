Após 13 anos, Prefeitura de São Paulo inaugura parque às margens da Billings

Treze anos após ser criado, o Parque Jardim Apurá-Búfalos - Núcleo Pilão foi inaugurado nesta sexta-feira, 14, pela prefeitura da capital. O espaço de 30 mil metros quadrados fica às margens da Represa Billings, na zona sul, e ao longo dos últimos anos foi alvo de várias ocupações irregulares e reclamações de moradores.

A prefeitura investiu R$ 24,41 milhões no parque, que é o 118º da cidade. Além do Núcleo Pilão, ele vai contar com o Núcleo Sede, atualmente em construção e com previsão de inauguração ainda este ano. O local terá uma praça, guarita, sanitários, parquinho e outros espaços, além de núcleos voltados à preservação ambiental com acesso controlado.

Criado por decreto pelo então prefeito Gilberto Kassab (hoje no PSD) em 2012, o parque sofreu invasões e já mobilizou moradores da vizinhança em obras de conservação. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou, durante a inauguração, que 500 famílias que moravam irregularmente na área do parque foram removidas.

Segundo a prefeitura, o parque contribui no combate ao uso irregular do terreno em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais da Represa Billings, além de garantir a conservação da cobertura vegetal do remanescente.

O novo espaço funciona todos os dias, das 6h às 22 horas, e está localizado na rua Paulo de Souza Santos ,139, na zona sul da capital paulista.