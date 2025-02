'Altas Horas' deste sábado terá homenagem a Paulinho da Viola

O programa Altas Horas que vai ao ar na noite deste sábado, 15, terá Paulinho da Viola, 82 anos, como homenageado. Paulinho, um dos principais nomes do samba, estará no palco com o apresentador Serginho Groisman e de outros convidados do programa.

Um deles é Ney Matogrosso. O cantor vai dar sua interpretação para Roendo as Unhas, samba lançado por Paulinho em 1973. Ney vai aproveitar a participação no Altas Horas para falar sobre sua cinebiografia, estrelada pelo ator Jesuíta Barbosa, que estreia em maio.

A cantora Vanessa da Mata canta Coração Leviano, um dos grandes sucessos do compositor. Criolo relembra outro samba emblemático, Argumento. Céu canta Dança da Solidão, também muito conhecida na voz de Marisa Monte.

Paulinho também canta. Entre as canções escolhidas por eles está Timoneiro, uma parceria com Hermínio Bello de Carvalho.

Sobre esse samba, o compositor comentou que compôs a melodia para os versos de Carvalho indo de um estúdio para a outro. "O poeta Hermínio me mandou essa letra, mas estava fazendo gravação de outras músicas, então não fiz nada na hora. Um dia, houve um intervalo para um lanche dos músicos, e eu saindo do estúdio, estava indo para outro, aconteceu uma coisa meio sem explicação, os versos do Hermínio me vieram e no mesmo tempo que comecei a cantarolar esse refrão. Quando cheguei no outro estúdio, já estava com aquilo me incomodando, inclusive fiz um registro para não esquecer", contou.

Paulinho ainda relembra, ao lados dos filhos João Rabello e Beatriz Rabello, Onde a Dor Não Tem Razão, Pecado Capital e Na Linha do Mar.

O Altas Horas vai ao ar após o Big Brother Brasil 2025.