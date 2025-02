Veja quem são as vítimas da queda de avião de pequeno porte no interior de SP

A queda de um avião de pequeno porte neste sábado, 15, deixou dois mortos em Quadra, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas pelas equipes de resgate como Nelson Jose Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74 anos. Os dois eram casados e moravam na capital paulista.

Quadra fica na região de Itapetininga (SP), onde é comum pessoas morarem na capital do estado e terem chácaras ou propriedades.

Nelson era piloto e trabalhou nas empresas Varig e Vasp, conhecido no ramo da aviação. Vivien era psicóloga e professora. Os dois tinham uma casa de veraneio próximo ao clube de voo em Quadra, cidade onde houve o acidente aéreo. O casal deixa três filhos.

Segundo a Defesa Civil, a aeronave particular decolou do Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), que fica perto do local do acidente, no bairro Guarapó, para realizar um voo pela região e pousar no mesmo local de partida. Conforme os socorristas, o piloto tentava fazer um pouso de emergência quando houve a queda.

O avião experimental matrícula PU-MSM, modelo CT- U, pertencia ao empresário desde 10/09/2018. Segundo a Agência Nacional de Aviação (Anac), o avião estava em situação normal de aeronavegabilidade.



A Anac classifica como experimentais as aeronaves que são construídas de forma amadora, ou seja, não são feitas por um grande fabricante. Elas são restringidas a voar sobre áreas pouco povoadas. Normalmente utilizadas para lazer ou para experimentar novos conceitos.