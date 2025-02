Morre vítima de incêndio em fábrica de fantasias em Ramos

Morreu neste domingo (16) uma das vítimas do incêndio na fábrica de fantasias Maximus Confecções, que atendia às escolas de samba da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro. Rodrigo de Oliveira foi um dos 21 resgatados no local e estava internado desde então no Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas sua morte foi informada pela Secretaria de Estado de Saúde neste domingo.

O hospital continua com seis vítimas do incêndio internadas. Segundo a direção da unidade, uma mulher apresentou melhora e seu estado de saúde é estável, mas os outros cinco permanecem em estado grave.

Rodrigo de Oliveira foi a única vítima que morreu em por causa do incêndio, que ocorreu no início da manhã de quarta-feira (12). A fábrica trabalhava em ritmo acelerado para entregar as fantasias de carnaval, e funcionários faziam turnos durante a madrugada e até mesmo dormiam no local.

O Ministério Público do Trabalho decidiu abrir uma investigação para conferir as condições da confecção. O prédio não tinha autorização do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para funcionar e foi interditado pela Defesa Civil após a ocorrência.



A Polícia Civil também está investigando as causas do incêndio e já periciou o local.