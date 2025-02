Filha de Cacá Diegues revela pedido de cineasta sobre sua morte: 'ninguém poderia chorar'

Julia Klevenhusen, filha do cineasta Cacá Diegues, deu detalhes sobre alguns dos pedidos feitos pelo cineasta há alguns anos, a respeito do período em seguida à sua morte. Ele morreu na sexta-feira, 14, aos 84 anos de idade.

"O Cacá, muitos anos atrás, em 2004, me chamou na sala dele e pediu para fazer um documento sobre como seria o pós-morte dele. E a primeira regra dele era a de que ninguém poderia chorar ou ficar triste. Tinha outras. Não queria ninguém de luto...", contou, em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo, 16.

"Eu falei: 'Não vou escrever isso'. Porque eu vou ser a primeira a estar descumprindo, isso é muito difícil de respeitar. Eu não respeitei", continuou. Julia ainda citou a morte de Flora, uma das filhas de Diegues que morreu em 2019, aos 33 anos de idade, após um câncer no cérebro: "Uma das coisas que me consola é pensar no reencontro dele com a Flora".