Aventura no 325! Ônibus erra caminho e vai parar em Niterói

No último sábado (15), uma situação inusitada causou alvoroço nas redes sociais. O motorista do ônibus 325, que faz o trajeto Castelo x Ribeira, se perdeu. Em vez de seguir o caminho habitual, ele acabou pegando a ponte Rio-Niterói e, sem conseguir retornar, foi parar no município vizinho. A passageira Thais Castro filmou a aventura e publicou no Instagram, onde o vídeo rapidamente alcançou mais de um milhão de visualizações.



Após a confusão causada pelo erro, os próprios passageiros começaram a brincar com o ocorrido e ajudaram o motorista a encontrar o caminho de volta rumo à Ilha do Governador. “Vlog do dia que o motorista errou o caminho e fui visitar Niterói. Nunca quero esquecer esse dia, obrigada 325”, escreveu Thais na legenda do post.



Nos comentários, os seguidores se divertiram com a cena. “Do nada o busão virou a turma do fundão”, brincou um. “Os cariocas fazem festa até no meio do caos”, comentou outro. “Se fosse em São Paulo o pessoal ia ficar estressado. O clima ia ser diferente”, comparou um terceiro. Confira o vídeo que está fazendo sucesso!



