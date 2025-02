Incêndio atinge petshop no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo

Um incêndio atingiu uma unidade da Petz localizada na Avenida dos Bandeirantes, 2040, no Itaim Bibi, zona oeste da cidade de São Paulo. Procurada, a rede disse que nem funcionários nem animais ficaram feridos. A loja, localizada em área nobre da cidade, permanece interditada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência em edificação comercial foi registrada por volta das 6h desta segunda-feira, 17. O fogo foi controlado perto das 7h30. As chamas atingiram 20 metros de área do local.

"Fogo no gerador (diesel), que fica na parte externa, em cima da loja. Foi acionada a Defesa Civil para verificar danos também nas casas ao redor da loja", disseram os bombeiros.

A Petz confirmou que o incêndio foi causado por um gerador de energia na manhã desta segunda-feira na loja da Avenida dos Bandeirantes. "A loja reabrirá assim que a perícia for concluída", afirmou a empresa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram encaminhadas para o atendimento.