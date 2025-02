Assaltantes agridem violentamente idosa durante assalto em SP

Uma idosa, de 67 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto na madrugada de sábado, 15, na Avenida Doutor Francisco de Paula Vicente, na zona oeste de São Paulo. Ela praticava exercícios na via no momento em que foi abordada por dois homens em cima de uma motocicleta.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que um dos indivíduos morde o dedo da vítima na tentativa de roubar a aliança. A idosa também é agredida com violência. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil está investigando o crime e busca identificar e prender os envolvidos. Procurada, a Secretaria da Saúde não informou sobre o estado de saúde da idosa.

"A autoridade policial analisa imagens das câmeras de segurança e diligências em buscas de elementos que auxiliem na identificação e prisão dos criminosos", disse a SSP.

A Polícia Militar reforçou o policiamento no bairro e atua para coibir os crimes na região.

Na quinta-feira passada, 13, o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, morreu após ser baleado no pescoço durante assalto perto do Parque do Povo, no Itaim Bibi, na zona oeste.

A cidade de São Paulo registrou queda de roubos e furtos (13,6% e 3,7%, respectivamente) em 2024, mas tem visto uma alta de latrocínios (23,2%). No fim de janeiro, um jovem de 23 anos foi morto pelos ladrões na frente do namorado em Pinheiros, zona oeste. No mesmo mês, o delegado Josenildo Belarmino, de 32 anos, foi morto em assalto na Chácara Santo Antônio, perto do Consulado Americano, na zona sul. Há duas semanas, uma mulher foi agredida por dois ladrões de bicicleta, perto da Ciclovia do Rio Pinheiros, na região oeste, Após anunciar o crime e jogá-la no chão, eles fugiram levando a bicicleta da vítima, de 51 anos.