Rosto misterioso é encontrado em quadro de Picasso; entenda

Especialistas do Instituto de Artes de Courtauld, em Londres, descobriram o retrato de uma mulher por trás de uma pintura de Pablo Picasso (1881-1973), através do uso de uma tecnologia de imagem.

O retrato foi descoberto depois da utilização de raios infravermelhos e raio-x na obra Retrato de Mateu Fernández de Soto, pintada em 1901. Ela ilustra um dos amigos do artista e representa, segundo o museu, um papel importante no "desenvolvimento estilístico" de Picasso e seu afastamento do impressionismo.

A figura abaixo do retrato teria sido pintada em meses anteriores, e se assemelha com algumas obras do pintor no mesmo período, em que retratava mulheres sentadas com vestimentas e um penteado distinto na época, em Paris. No nível abaixo da pintura ainda foi possível a constatação de outro desenho, com traços impressionistas que remontam o período anterior do artista.

A explicação do Courtauld é simples: Picasso reutilizava a tela para evitar gastos adicionais. Através do branqueamento da tela, era possível reutilizá-la em uma nova pintura.

A identidade da mulher na pintura é desconhecida, mas o museu revela que "ela pode ter sido uma modelo, uma amiga ou até mesmo uma amante" do pintor.

"Há muito tempo suspeitamos que havia outra pintura por trás do retrato de De Soto porque a superfície da obra tem marcas e texturas reveladoras de algo abaixo. Agora sabemos que esta é a figura de uma mulher. Você pode até começar a distinguir sua forma apenas olhando para a pintura a olho nu", comenta Barnaby Wright, vice-diretor da Courtauld Gallery.

A professora de conservação do museu, Aviva Burnstock, explicou a escolha em utilizar a tecnologia de imagem especializada: "[Ela] pode nos permitir ver a mão de um artista para entender seu processo criativo. Ao revelar essa figura previamente oculta, podemos lançar luz sobre um momento crucial na carreira de Picasso."

A obra atualmente faz parte da exposição The Griffin Catalyst Exhibition: Goya to Impressionism, no museu The Courtauld Gallery, em Londres, no Reino Unido, até 26 de maio de 2025.