Papa Francisco está sem febre e estável, diz Vaticano

O Vaticano informou, na tarde desta segunda-feira, 17, que o papa Francisco está sem febre e o quadro de saúde é estável. O pontífice argentino, de 88 anos, está internado desde a sexta-feira, 14, no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma.

"O Santo Padre continua apirético (sem febre) e prossegue com a terapia prescrita. Sua condição clínica é estável. Esta manhã, ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos", disse o comunicado.

Mais cedo, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, divulgou que os resultados dos exames realizados nos últimos dias indicam que o pontífice está sofrendo de uma "infecção respiratória polimicrobiana".

Cientistas afirmam que doenças polimicrobianas são causadas por uma mistura de vírus, bactérias, fungos e parasitas.

No domingo, 16, Francisco deixou de presidir a oração semanal do Angelus pela primeira vez. A Santa Sé confirmou o cancelamento apenas de compromissos desta segunda. O papa deveria ter ido aos estúdios de cinema de Cinecitta, em Roma, para se encontrar com artistas como parte das celebrações do Ano Santo da Igreja Católica.

Embora suas audiências privadas raramente sejam anunciadas com antecedência, o próximo compromisso agendado do papa é sua audiência geral semanal na quarta-feira, 19. Além disso, ele está programado para presidir no domingo a ordenação de diáconos como parte de um fim de semana do Ano Santo. A participação de Francisco em ambos parece duvidosa, mas eles permanecem na agenda oficial do Vaticano.

Francisco foi admitido no hospital Gemelli de Roma em condição "razoável" na sexta após uma crise de bronquite de uma semana, que se agravou. Os médicos confirmaram uma infecção do trato respiratório e prescreveram "repouso absoluto" junto com terapias medicamentosas não especificadas. Atualizações subsequentes disseram que sua leve febre havia desaparecido e que ele estava em condição "estável".

O papa argentino, que teve parte de um pulmão removida após infecção pulmonar quando jovem, é conhecido por ser um workaholic que mantém um ritmo extenuante apesar de sua saúde cada vez mais precária.

Quando teve um grave caso de pneumonia em 2023, ele saiu depois de três dias e só admitiu depois que havia sido internado urgentemente após se sentir fraco e com dor aguda no peito. Desta vez, Francisco insistiu em terminar suas audiências matinais de sexta-feira, 14, antes de deixar o Vaticano, mesmo com dificuldades para falar por causa da falta de ar.