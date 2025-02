Cidade de São Paulo registra temperatura recorde de 2025; veja quanto foi

A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira, 17, a maior temperatura deste ano, segundo a Defesa Civil Estadual: 34,9°C. Até então, o recorde era de 34,5°C, registrado em 21 de janeiro.

A medição desta segunda-feira foi feita na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Interlagos, na zona sul. Na estação do Inmet localizado no Mirante de Santana, na zona norte, a máxima de hoje foi de 33,7°C, inferior ao recorde do ano nesse posto de medição, conforme a Defesa Civil estadual.

O calor deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de temperaturas ainda mais altas, segundo a meteorologia. O Inmet prevê que nesta terça, 18, e na quinta-feira, 20, os termômetros na capital paulista podem chegar a 35°C. Na quarta, 19, e na sexta-feira, 21, a máxima deve chegar a 33°C.