Vídeo: traficante que comandou invasão de DP tem casa de luxo demolida pela polícia

A Polícia Civil demoliu, nesta segunda-feira (17), uma casa de luxo que estava em construção e pertencia a Joab da Conceição Silva, responsável pelo ataque à 60ª DP (Campos Elíseos). Em dois dias de operação, 20 criminosos foram presos e um morreu em confronto.



O imóvel, no bairro Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, possuía uma extensa área de lazer, com piscina, parquinho e quadra..

Na ação, duas pessoas que atuavam como "laranjas" do Comando Vermelho (CV) em esquemas de lavagem de dinheiro para o criminoso foram presas, e um depósito de bebidas suspeito de fazer parte do esquema também foi estourado.



O governador Cláudio Castro reforçou, por meio das redes sociais, que o estado está dando respostas firmes ao ataque. "Continuamos dando respostas firmes ao ataque à delegacia no fim de semana. Um aviso para quem estiver escondendo esse marginal: a Polícia vai te pegar também!", escreveu.



O ataque de criminosos à 60ª DP (Campos Elíseos), ocorrido na noite de sábado (15) para resgate de comparsas, deixou a fachada da delegacia marcada por tiros. Viaturas também ficaram danificadas. A distrital, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está fechada nesta segunda-feira (17) e agentes reforçam o policiamento. A tentativa de resgate deixou dois policiais civis feridos, que já receberam alta.



Segundo a Polícia Civil, o crime não causou prejuízo aos casos registrados na 60ª DP e as investigações seguem em andamento. As obras para reparos na unidade já foram solicitadas. Enquanto isso, o atendimento ao público está sendo feito temporariamente na 59ª DP (Duque de Caxias).



**Quem é o criminoso à frente do ataque**



Joab tem 32 anos e é apontado como chefe do tráfico da comunidade Rua Sete, também em Duque de Caxias. O criminoso é ligado ao CV e possui envolvimento em guerras entre facções por territórios da Baixada. Segundo as investigações, a quadrilha liderada pelo traficante é considerada uma das mais armadas nas comunidades ao redor de áreas como Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna.



Joab ganhou o direito do benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL) em outubro de 2019 e desde então não retornou à sua unidade prisional, o Instituto Penal Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste. Ele havia sido preso em 2012, fugiu em 2017 e foi recapturado em dezembro do mesmo ano. Em sua ficha criminal, constam 55 passagens pela polícia, por crimes como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, extorsão, roubo de carga e receptação.



Contra o traficante, constam dois mandados de prisão, sendo um pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, onde fora condenado a uma pena de 16 anos, por tráfico de drogas, e outro pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, em inquérito da 60ª DP, pelo crime de homicídio.