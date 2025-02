Projeto para criação da Força Municipal de Segurança é apresentado por Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para criar a Força de Segurança Municipal, visando reforçar a segurança da cidade. A força contará com 4,2 mil agentes armados, que atuarão na prevenção de pequenos delitos, mediação de conflitos e proteção do patrimônio público municipal.

Segundo o projeto, o efetivo será formado por egressos das Forças Armadas, incluindo oficiais do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR). O contrato desses agentes será temporário, com duração de um ano, podendo ser renovado por até seis anos.



O prefeito destacou que o Rio enfrenta uma grave crise de segurança pública e que o combate à violência é uma prioridade do governo. A força, afirmou, atuará em áreas que concentram a maior parte das ocorrências de furtos e roubos.



O projeto prevê a contratação, via concurso público, de 35 gestores de segurança pública e 50 cargos comissionados. A nova estrutura contará com corregedoria e ouvidoria independentes, e os agentes serão submetidos a acompanhamento psicológico contínuo.



A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em apoio à Segurança (Civitas) será expandida para aumentar a efetividade do trabalho de segurança. A Central reúne e analisa dados sobre segurança pública, auxiliando órgãos municipais, estaduais e federais.



A votação do projeto na Câmara de Vereadores está prevista para ser concluída até junho. Se aprovado, a força iniciará suas operações no segundo semestre deste ano, com a entrada de 600 novos agentes a cada período.