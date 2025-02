Após recorde histórico de calor, temperatura deve subir ainda mais no Rio

Rio - A previsão do tempo indica que esta terça-feira (18) será ainda mais quente que a segunda-feira (17), quando houve quebra de recorde histórico de temperatura e os termômetros chegaram a marcar 44°C. Além disso, a baixa umidade do ar acende o alerta para a importância de se hidratar.Segundo o Alerta Rio, a terça será de céu com poucas nuvens e sem chuva. Os ventos estarão variando entre fracos a moderados. As temperaturas permanecem altas e estáveis, com máxima prevista de 42°C e mínima de 22°C.A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde. Para esses casos, é importante seguir as seguintes recomendações:-Beba água;-Evite exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h;-Use soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento;-Use protetor solar;-Não queime lixo e mato;-Mantenha os ambientes arejados.Por conta das temperaturas acima dos 40°C, a cidade do Rio entrou no Nível de Calor 4 (NC4), às 12h35 desta segunda, pela primeira vez desde a criação do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo por parte da prefeitura. Este é o segundo nível mais alto da escala, que vai até o NC5. O NC4 é declarado quando há registro de temperaturas entre 40 graus e 44 graus por, ao menos, três dias consecutivos. Por isso, a Prefeitura do Rio abriu 29 pontos de hidratação.A quarta-feira (19) vai começar com nebulosidade variada. Assim, a previsão é de predomínio de céu parcialmente nublado, sem chuva na cidade do Rio. As temperaturas apresentarão ligeiro declínio, com máxima de 38°C e mínima de 20°C.Na quinta (20), os termômetros vão variar entre a máxima prevista de 39°C e a mínima de 20°C. O dia será de sol entre nuvens e também não há previsão de chuva.Já na sexta-feira (21), o céu estará variando entre claro a parcialmente nublado. Os ventos estarão predominantemente moderados. A temperatura máxima pode chegar aos 38°C, já a mínima aos 21°C.No sábado (22), o dia será nublado na cidade, contudo, não há previsão de chuva. As temperaturas seguem altas, com máxima prevista de 37°C e mínima de 21°C.