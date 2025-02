Motociclista morre baleado após ir atrás de ladrões em Copacabana

Rio - O motociclista Gabriel Monteiro Almeida, de 27 anos, morreu baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul, na madrugada desta terça-feira (18). Segundo testemunhas, a vítima perseguiu os bandidos após o amigo ser abordado no Arpoador.

Informações iniciais apontam que os dois tinham acabado de se despedir, quando criminosos anunciaram o assalto. Gabriel, ao perceber que o colega teve a moto roubada, foi atrás dos bandidos, mas acabou sendo baleado.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram logo após atirarem em direção à vítima. No local, equipes do 19° BPM (Copacabana) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 1h, mas Gabriel morreu ainda no local. Até o momento, não há informações sobre o enterro.

Conhecido como um dos bairros mais turísticos e tradicionais do Rio, moradores alertam para o grande movimento em Copacabana. Com dias quentes e a proximidade do Carnaval, as ruas têm ficado cada vez mais cheias. Além disso, a praia do Arpoador também têm lotado durante a noite. Apesar disso, relatos apontam para aumento da insegurança na região.

"Cadê polícia? Não é o primeiro caso de roubo no Arpoador, até quando vamos perder os nossos jovens assim? Hoje em dia você não pode ter nada", lamentou uma internauta.

"Que tragédia! Não se pode ter um ato sequer de solidariedade. O amigo foi intervir, foi baleado. Infelizmente é assim, não se pode intervir. Nem a polícia consegue, que dirá nós seres mortais desarmados. Muita tristeza!", disse outra.

"Não tem mais hora e nem lugar. A vagabundagem está a vontade", comentou mais um.



Em nota, a PM informou que intensificou as ações de buscas na região e trabalha junto à Polícia Civil no sentido de identificar e prender os envolvidos no crime. As investigações estão em andamento na DHC.