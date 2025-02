Flip 2025 volta para julho; veja data da edição deste ano

Cinco anos depois, a Flip - Festa Literária Internacional de Paraty vai voltar a seu mês original, julho. Após ser realizada em outubro do ano passado, dois anos seguidos em novembro e outros dois sendo feita online por conta da pandemia de covid-19, este ano a festa acontece de 30 de julho a 3 de agosto. O retorno ao mês original, que coincide com o período de férias escolares, pode ajudar famílias e estudantes a voltarem às ruas da cidade histórica.

"Estamos muito contentes com o engajamento dos agentes locais de Paraty, sobretudo prefeitura, pousadas e restaurantes, e a sensibilização dos patrocinadores, que tornou possível a volta da Flip para sua época original", diz Mauro Munhoz, diretor artístico, em comunicado.

A realização da maior festa literária do País no meio do ano sempre foi, desde sua primeira edição, pensada para movimentar as ruas de Paraty em um período fora da alta temporada. Tudo alinhado com o poder público e moradores da cidade, que fica no litoral do Rio de Janeiro, na região conhecida como Costa Verde.

"Com a realização da Flip nos meses de julho e agosto, ao longo dessas últimas duas décadas, a cidade conseguiu equacionar economicamente essa sazonalidade, consolidando uma segunda alta temporada no ano", continua Munhoz.

A curadoria da festa segue sendo da escritora e editora Ana Lima Cecilio, que já foi responsável por publicações da Carambaia e do selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, onde foi responsável por trazer ao Brasil importantes autores, como Elena Ferrante.