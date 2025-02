Disney+ define elenco para série sobre assassinato de Jean Charles pela polícia inglesa

O Disney+ anunciou na manhã desta terça-feira, 18, o elenco da minissérie que contará a história do brasileiro Jean Charles de Menezes e o seu trágico assassinato pela polícia londrina, a Scotland Yard, no ano de 2005.

Conleth Hill, de Game of Thrones, Russell Tovey, de Years and Years, e Emily Mortimer, de Paddington: Uma Aventura na Floresta, se juntam ao ator brasileiro Edison Alcaide na produção britânica Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes.

A obra foi escrita e produzida pelo cineasta Jeff Pope e contará com quatro episódios. A família de Jean está envolvida na produção, servindo como consultores da obra.

Segundo a sinopse, a minissérie será narrada a partir do ponto de vista dos diversos envolvidos no incidente e examinará como a memória pode influenciar na construção da verdade.

"Esta é uma história importante e deve ser contada. Nós temos um elenco de peso que nos ajudará a examinar os eventos que levaram ao trágico assassinato do inocente Jean Charles de Menezes", afirmou Pope ao The Hollywood Reporter.

"Ele era apenas um passageiro de metrô, monitorado por cerca de uma hora. A vigilância da polícia falhou em identificá-lo, antes dele ser morto a tiros em um vagão lotado do metrô", finalizou.

Essa não é a primeira vez que a história do brasileiro ganha uma adaptação audiovisual. Em 2009, o diretor Henrique Goldman lançou o longa Jean Charles, que narra o assassinato do eletricista em Londres. No elenco, estavam Selton Mello, Vanessa Giácomo, Luís Miranda e Daniel Oliveira.

Relembre o caso

O brasileiro foi morto com sete tiros na cabeça disparados por membros de uma equipe de policiais na estação Stockwell, no sul de Londres, em 22 de julho de 2005.

O caso ocorreu no dia seguinte a uma tentativa frustrada de quatro militantes islamitas de explodir a rede pública de transporte da capital inglesa. Jean Charles foi confundido com Hussein Osman, um dos terroristas que estava foragido.

Apesar dos repetidos pedidos feitos pela família do brasileiro para que os policiais envolvidos na ação ou seus superiores fossem responsabilizados, os promotores disseram não haver evidências suficientes para que processos individuais fossem realizados.