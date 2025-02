Começou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Linha Vermelha, promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o objetivo de enfrentar crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, organização criminosa armada e lavagem de dinheiro.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, estão sendo cumpridos na operação 23 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campinas, Jundiaí, Indaiatuba, Taboão da Serra, Santo André e na capital, São Paulo.

A operação conta com apoio do Primeiro e do Décimo Batalhões de Ações Especiais da Polícia Militar (Campinas e Piracicaba), assim como de efetivos da Polícia Civil do Estado.

O material apreendido nas diligências será periciado e analisado para instruir a investigação.