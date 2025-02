Jovem que morou em casa de 'Ainda Estou Aqui' viraliza com filmagens antigas

A casa que foi cenário de Ainda Estou Aqui tem atraído os olhares e a visita de curiosos desde a estreia do filme, e a jovem Lívia Savini surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um outro lado da residência. Lívia e sua família foram moradores do local, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, antes de ele se transformar na locação para o longa com Fernanda Torres. Agora, ela tem publicado vídeos caseiros para revelar o ambiente por outro ângulo.

A jovem compartilhou uma série de vídeos em seu perfil no TikTok, mostrando que a casa passou por algumas adaptações a fim de se adequar ao período histórico do longa de Walter Salles e ficar mais parecida com a antiga residência da família Paiva, que era localizada no Leblon.

Em um dos vídeos, Lívia conta que tomou um susto quando passou pelo bairro e foi surpreendida pelas reformas na casa. Segundo ela, depois que se mudaram do local, ela e sua família continuavam visitando a Urca, e observaram algumas modificações que causaram estranhamento.

"Envelheceram a pintura, que era branquinha, tiraram um portão elétrico. Tinha uma varanda bem bonita que dava para a mureta da Urca, e fecharam essa varanda", relata. No início, a família não entendeu. "Que donos malucos, por que eles estão fazendo isso? Mas, depois, descobrimos que era para o filme do Walter Salles."

Em um dos últimos vídeos compartilhados, a jovem mostra um momento em que ela brinca com a irmã mais nova, sentada no chão da cozinha. "Eu e minha irmãzinha, numa tarde qualquer da pandemia, na cozinha que um dia viraria um clássico nacional", escreveu.

A estudante de direito também mostrou seu antigo quarto, e contou que, pelas suas observações, acredita que o ambiente tenha servido de locação para o quarto de Vera Paiva (Valentina Herszage). "Como tinha várias coisas de música, eu me senti contemplada também, porque combinou comigo."

Com três indicações ao Oscar (em Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz), Ainda Estou Aqui alcançou 5 milhões de espectadores no Brasil no último fim de semana, e ocupa atualmente o 18º lugar entre as produções brasileiras de maior público da história do cinema nacional. O longa é a primeira produção brasileira a disputar a categoria principal do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), ao lado de títulos como Anora, O Brutalista e Emilia Pérez.

A 97ª edição do Oscar ocorre no dia 2 de março, um domingo, às 21h (horário de Brasília), em Hollywood, na cidade de Los Angeles.