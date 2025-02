Fernanda Torres fala sobre corrida ao Oscar: 'Meu cabelo já não aguenta uma escova'

Fernanda Torres falou sobre a corrida ao Oscar 2025 e brincou dizendo que seu cabelo está "pedindo por socorro". A declaração foi dada no tapete vermelho do 40º Festival de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Ela foi questionada sobre os últimos meses com a divulgação de Ainda Estou Aqui. "A corrida do Oscar começou em setembro. Imagina como eu estou? Meu cabelo já não aguenta uma escova", respondeu.

A reação da atriz divertiu internautas. "Ela poderia falar sobre zilhões de coisas, mas ela faz questão de reforçar o ódio pela escova, morro", escreveu um. "Tem um vídeo dela falando que aprendeu a fazer escova porque odeia que escovem o cabelo dela", relembrou outro. "Eu adoro essa espontaneidade dela", elogiou um terceiro.

A primeira indicação da atriz brasileira na renomada premiação de cinema veio por seu papel em Ainda Estou Aqui. O filme de Walter Salles concorre em três categorias: Melhor Atriz, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.