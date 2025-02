Rafa Brites sofre assalto a mão armada em São Paulo; Felipe Andreoli desabafa

A apresentadora Rafa Brites foi vítima de um assalto a mão armada nesta terça-feira, 18, na Vila Madalena, em São Paulo. Ela estava acompanhada da mãe e da irmã quando foi abordada pelos criminosos, que levaram seu celular e outros pertences.

Nas redes sociais, Rafa tranquilizou os seguidores e fez um alerta sobre possíveis tentativas de golpe. "Está tudo bem! Só avisando que, caso entrem em contato, não sou eu", escreveu em seus stories no Instagram.

Felipe Andreoli critica insegurança na cidade

O jornalista Felipe Andreoli, marido de Rafa, também se manifestou sobre o ocorrido e desabafou sobre a violência na capital paulista. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada", relatou.

Andreoli destacou a sensação de insegurança na cidade e pediu que ninguém respondesse às mensagens enviadas pelo celular de Rafa. "São Paulo está assim. É um bingo, é sorte. Você vai ser assaltado ou não, vai tomar um tiro ou não por causa de um celular", lamentou. "Graças a Deus, com elas foi só o assalto. Levaram o celular, algumas coisas, mas está tudo bem."