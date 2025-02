Incêndio atinge estúdio da Globo, no Rio

Um incêndio atingiu nesta terça-feira, 18, os estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 militares de 7 unidades estão atuando na ocorrência, com apoio de 13 viaturas e de drones da corporação com câmera térmica.

Os estúdios ficam na Estrada dos Bandeirantes, nº 6.700, em Curicica.

De acordo com comunicado da TV Globo, o incêndio atingiu a cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das 19h. Não havia gravação no local no momento e não há feridos.