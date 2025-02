Incêndio atinge cenários da novela 'Dona de Mim', da Globo

Um incêndio atingiu a cidade cenográfica da novela Dona de Mim, a próxima das 7 da TV Globo, na tarde desta terça-feira, 18. A informação foi divulgada pela própria emissora, em uma nota enviada à imprensa.

De acordo com a Globo, não há feridos e a cidade cenográfica não estava sendo utilizada para gravações no momento do incidente.

Dona de Mim é a novela que vai substituir Volta Por Cima a partir de abril. Escrita por Rosane Svartman, a trama terá no elenco nomes como Claudia Abreu, Tony Ramos, Marcos Pasquim, Lucinha Lins, Clara Moneke, Juan Paiva, entre outros.

Leia a nota emitida pela Globo:

"Está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro."