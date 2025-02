'Ainda Estou Aqui' recebe três novos prêmios; confira a lista de prêmios

Ainda Estou Aqui conquistou mais três prêmios. Nesta segunda-feira, 17, o filme de Walter Salles recebeu, em Berlim, o prêmio de Filme Mais Valioso do Ano, no Cinema for Peace. Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega foram à Alemanha para representar a equipe e receber o troféu.

No mesmo dia, o longa foi eleito Melhor Filme de em Língua não Inglesa no Latino Entertainment Film Awards e Fernanda Torres foi escolhida como a Melhor Atriz pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA).

As vitórias na 7ª edição da premiação aconteceram no mesmo momento que o filme foi lançado em grande parte da América Latina.

Nesta terça-feira, 18, Walter Salles recebeu o troféu Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, que foi conquistado no dia 8 de fevereiro. O diretor foi recepcionado por uma cerimônia na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, em Madrid.

Agora, Ainda Estou Aqui acumula 38 prêmios nacionais e internacionais. No dia 23, acontece o OFTA Film Award, no qual o longa disputa nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres). No Oscar, que acontece no dia 2 de março, o filme disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Confira a lista de prêmios que 'Ainda Estou Aqui' já ganhou

Cinema for Peace Awards - Filme Mais Valioso do Ano

Latino Entertainment Film Awards - Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Dorian Awards - Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano

Gold Derby (Júri Popular) - Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional

Prêmio do Público do Festival Internacional de Cinema de Roterdã

Virtuosos Award - Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF) - Fernanda Torres

Melhor Filme Ibero-Americano - Prêmio Goya

Melhor Longa-metragem Brasileiro - Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine)

Melhor Longa-metragem Brasileiro - Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine)

Melhor Atriz em Filme de Drama - Fernanda Torres no Satellite Awards 2025

Prêmio APCA - Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Melhor Filme de 2024 pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ)

Prêmio da Associação de Críticos de Porto Rico - Melhor Longa-Metragem Internacional

Festival de Cinema de Palm Springs - Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI)

Pingyao International Film Festival - Crouching Tiger Hidden Dragon East - West Award

Philadelphia Film Festival - Masters Of Cinema (Prêmio do Público - Menção Honrosa)

Globo de Ouro 2025 - Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres)

Prêmio F5 - Melhor Filme, Infanto Juvenil (Cora Mora) e Atuação (Fernanda Torres)

New Mexico Critics Awards 2024 - Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro Adaptado (Runner-up 2 lugar)

National Board of Review (NBR Awards) - Top Cinco Filmes Internacionais

Prêmio Arcanjo de Cultura - Cinema ("Ainda Estou Aqui")

Festival international du film d'histoire de Pessac - Prix du Public e Prix Danielle Le Roy du Jury Étudiant

Miami Film Festival - Prêmio do Público

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - Melhor Filme Nacional de Ficção

Mill Valley Film Festival - Favorito do Público

Vancouver International Film Festival - Prêmio do Público

Critics' Choice Association - Celebration of Latino Cinema & Television: Melhor Atriz Internacional (Fernanda Torres)

Festival Internacional de Cinema de Veneza - Melhor Roteiro, SIGNIS Award e Green Drop Award

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais