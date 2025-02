DF não vai ampliar faixa etária para vacinação contra a dengue

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou quedefinida para a. Desta forma, apenas quem tem entre 10 e 14 anos pode ser imunizado contra a doença.

Segundo a secretaria, as doses disponíveis no Distrito Federal têm validade até dezembro de 2025 e, portanto, não atendem ao critério de ampliação citado em nota técnica do Ministério da Saúde.

Entenda

Na última sexta-feira (14), o ministério informou que vacinas contra a dengue que estiverem próximas às datas de vencimento poderão ser aplicadas em pessoas com idades fora da faixa etária estipulada para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a pasta, as doses em questão também poderão ser remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação. O objetivo é garantir que todos os imunizantes adquiridos cheguem à população.

De acordo com a nota técnica, as doses com prazo de dois meses de validade poderão ser remanejadas ou aplicadas em uma faixa etária ampliada que contempla crianças e adolescentes de seis a 16 anos.

Já no caso de doses que têm apenas um mês de validade, a vacinação contra a dengue poderá ser expandida até o limite etário especificado na bula da vacina – de quatro a 59 anos, 11 meses e 29 dias.

*Matéria foi atualizada às 16h15 para correção de informação. As doses disponíveis no DF têm validade até dezembro de 2025.