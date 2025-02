Defesa Civil alerta para chuva severa no centro e na zona leste de SP

soltou hoje (18) às 15h12, nova mensagem compara risco denas regiões central e leste da capital paulista.

Na região central houve registro de forte pancada de chuva com granizo. Antes, o órgão divulgou a precipitação de chuva moderada a forte no interior do estado, principalmente nas regiões de Bauru, Araraquara, Marília, Itapeva, Sorocaba e Botucatu.

A terça-feira começou com o registro de chuva fraca a moderada também no norte do estado e na baixada santista. A Defesa Civil também informou pela manhã que uma frente fria avançou pelo oceano canalizando o corredor de umidade da Amazônia, espalhando chuvas por todo o território do estado de São Paulo.