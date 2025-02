Chuvas e ventos causam desvios e cancelamentos de voos no Aeroporto de Guarulhos

Por causa das fortes chuvas e vendavais registrados na Região Metropolitana de São Paulo nesta terça-feira, 18, ao menos 16 voos foram redirecionados do Aeroporto Internacional de Guarulhos para outros locais, e cinco viagens foram canceladas.

As informações são da GRU Airport, concessionária responsável pelo local, que atribuiu as ocorrências aos temporais e aos ventos que atingiram a região. De acordo com a Defesa Civil, choveu 39 mm no município entre os períodos da tarde e da noite.

A concessionária afirma que segue monitorando a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas com o objetivo de minimizar os transtornos aos passageiros.

Em média, mais de 120 mil passageiros circulam pelo local todos os dias, segundo a GRU. O aeroporto tem capacidade para operar mais de 820 voos diários, que conectam São Paulo a destinos nacionais e internacionais.

"Para informações sobre os voos afetados, os passageiros devem entrar em contato diretamente com as empresas", diz o comunicado. "A GRU Airport reforça seu compromisso em garantir a segurança e a eficiência das operações, mesmo em condições meteorológicas adversas", completou.