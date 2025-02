Inmet emite alerta para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h em SP

A cidade de São Paulo deve voltar a registrar pancadas de chuva na tarde desta quarta-feira, 19. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as precipitações podem se apresentar de forma moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

Pela manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas em trechos do Estado paulista, incluindo a capital paulista. O aviso é válido até a manhã de quinta-feira, 20.

Os próximos dias seguem com muito calor e pancadas isoladas de chuva no fim das tardes. Segundo a Meteoblue, há expectativa de precipitações para cidade de São Paulo pelo menos até a próxima terça-feira, 25.

A quinta-feira, 20, deve ser mais um dia quente e ensolarado, com máxima acima dos 30ºC. Conforme o CGE, está mantido o alerta para altas temperaturas na cidade de São Paulo. No fim da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para pancadas isoladas de chuva com pontos de até forte intensidade, raios e rajadas de vento.

Morte

Na noite de terça-feira, 18, uma mulher morreu em decorrência das fortes chuvas que caíram em São Paulo. A vítima, que não teve a identidade informada, estava dentro de um veículo que foi arrastado por uma enxurrada na altura do número 1.438 da Avenida General Edgar Facó, na Freguesia do Ó, zona norte da cidade.

A região metropolitana de São Paulo também teve o fornecimento de energia prejudicado. Voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana, também foram redirecionados para outras localidades e também cancelados no dia anterior.