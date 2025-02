Mulher morre atropelada por ônibus no Centro da cidade

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, morreu atropelada por um ônibus, na manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Mem de Sá, altura da Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 7h02 para a ocorrência, mas encontraram a vítima já sem vida.

A pista está com uma faixa ocupada para quem segue em direção à Lapa. Bombeiros, CET-Rio e Polícia Militar estão no local.



Procurado, o O Rio Ônibus lamentou o ocorrido. A empresa aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente. O coletivo fazia a linha 110 (Terminal Gentilize x Leblon).

O caso está sendo investigado pela 5ª DP (Mem de Sá). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e o motorista prestou depoimento. Outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.