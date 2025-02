Geisy Arruda recebe medida protetiva após denúncia contra ex-namorado por agressão

A influenciadora Geisy Arruda revelou na segunda-feira, 17, que denunciou o ex-namorado, o fotógrafo Rodrigo Adão, por agressão verbal e constantes intimidações. O casal começou a se relacionar em 2024, assumindo o namoro em outubro do ano passado.

Segundo Geisy, o que começou como um relacionamento saudável rapidamente se tornou um ambiente tóxico e abusivo, onde Adão controlava todas as finanças da influenciadora e constantemente a agredia verbalmente e a ameaçava.

Com medo, Geisy pôs um fim no relacionamento no começo de 2025 e denunciou o ex-companheiro, conseguindo uma medida protetiva por meio da Lei Maria da Penha.

O Estadão não conseguiu contato com o fotógrafo para comentar o caso. No entanto, para a CNN, Rodrigo Adão negou as acusações. "Nunca levantei a mão para ela em momento nenhum. A única coisa que aconteceu foi uma discussão boba, aí eu me aborreci e fui embora", afirmou.

O paparazzi ainda disse que pretende recorrer judicialmente da decisão e entrar com um processo por difamação.

Nas redes sociais, Geisy Arruda comentou o caso. "Por que eu ia me calar diante de uma agressão? Por que eu ia sofrer calada? Eu vou sofrer de todo jeito, mas posso usar isso para alertar outras pessoas", afirmou a influenciadora por meio de Stories em seu perfil no Instagram. "Lei Maria da Penha não é só bater, tem muito mais coisas - violência psicológica, sexual, moral, financeira", confessou a influenciadora. "Eu quase gabaritei a Lei Maria da Penha", finalizou.

Ainda na rede social, Geisy fez uma postagem assinada por Eluma Rodrigues Guimarães, sua advogada. Na passagem, o texto dá mais detalhes sobre o relacionamento conturbado e o pedido de medida protetiva.

"Durante o relacionamento, Geisy passou a arcar com todas as despesas do ex-namorado, incluindo passagens aéreas, tratamento odontológico, honorários advocatícios, pagamento de pensão à filha dele e custos de moradia, entre outros. A situação se agravou com o consumo excessivo de álcool por parte do agressor, levando-o a atitudes cada vez mais violentas", escreveu a advogada. "Diante dos fatos, foi lavrado um boletim de ocorrência. Anexada as provas, a Delegacia de Defesa da Mulher, com eficiência e sensibilidade, encaminhou o caso imediatamente ao Tribunal de Justiça. A resposta foi rápida: a medida protetiva de urgência foi expedida, fundamentada na Lei Maria da Penha", finalizou.