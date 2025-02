Yanna Lavigne reflete sobre vida no campo com Bruno Gissoni e filhas: 'Qualidade do tempo'

Yanna Lavigne compartilhou um momento de tranquilidade ao lado do marido, Bruno Gissoni, nesta quarta-feira, 19. A atriz, que vive em um sítio na zona rural de Itamonte, no sul de Minas Gerais, publicou um vídeo mostrando a rotina longe da cidade grande e refletiu sobre a escolha de um estilo de vida mais simples e conectado à natureza.

No registro, ela aparece ao ar livre aproveitando um momento de descanso. "Crianças na vovó e o casal fazendo vários nadas", escreveu, referindo-se às filhas Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2.

Na legenda, Yanna explicou que a decisão de trocar o ritmo acelerado dos grandes centros pela calmaria do campo foi motivada não apenas pela busca por qualidade de vida, mas também pelo desejo de valorizar o tempo em família.

"Eu amo correr as horas com você. Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço. Com as crianças sendo crianças enquanto são crianças, tempo não volta Nossa floresta crescendo e nos dando alimento Com os temas que importam e a gente pode escolher quais são Com nós dois!", escreveu.

A atriz ainda contou que o processo de desacelerar pode ser desafiador, mas o contraste com a correria urbana a fez enxergar novas prioridades. "Desacelerar pode assustar um bocado nesse mundo de hoje, muitas vezes impossível e sem recursos. Agora assustada fico com a falta de senso comunitário, o calor e ansiedade dos grandes centros, mas está tudo bem. Tem muita gente correndo mesmo tem certeza que na direção certa?", refletiu.

A mudança para o campo tem sido um tema recorrente nas publicações do casal, que frequentemente compartilha momentos de conexão com a natureza e a criação das filhas nesse ambiente.