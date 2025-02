Gracyanne Barbosa conta história de amor com Belo no 'BBB 25' e define: 'Destino'

Durante uma conversa no BBB 25, na tarde desta terça-feira, 18, Gracyanne Barbosa relembrou detalhes de seu relacionamento com Belo. A musa fitness contou que conheceu o cantor ainda na adolescência, aos 16 anos, e que chegaram a namorar na época. No entanto, o relacionamento não avançou naquele momento.

"A gente namorou quando eu tinha 16 anos. Eu era muito garota e ele já estava voando", recordou Gracyanne, que revelou que, mesmo após o término, os dois continuaram amigos.

O destino, porém, tratou de reuni-los novamente. Segundo a influenciadora, dez anos depois, o reencontro aconteceu e, dessa vez, a relação evoluiu rapidamente. "A gente começou a namorar, já foi morar junto e casou", contou.

A história surpreendeu Delma, que estava na conversa e afirmou que esse desfecho só poderia ser obra do destino. Gracyanne concordou: "Destino, mesmo. E eu falava: 'não vou casar'".

Casamento e homenagem musical

No bate-papo, a musa fitness revelou ainda que a iniciativa de oficializar a união veio de Belo e que o casamento foi um momento inesquecível. "Nosso casamento foi perfeito. Eu me diverti demais. Não tirei uma foto, só me diverti", afirmou.

Ao ser questionada se o cantor havia composto alguma música inspirada no relacionamento, Gracyanne confirmou que a canção Tudo Mudou foi feita especialmente para o casal. Os dois foram casados por 16 anos e anunciaram o fim do casamento em abril de 2024.