'Bate-Papo BBB': Mateus lamenta omissão com Vitória e se decepciona com Camilla e Thamiris

O arquiteto Mateus Pires foi eliminado do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira, 18, com 65,3% de rejeição. Durante a madrugada desta quarta-feira, 19, o ex-participante conversou com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no Bate-Papo BBB e desabafou sobre sua participação no reality show.

O principal assunto da conversa foi sua antiga dupla no jogo, a atriz Vitória Strada. Apesar de terem entrado juntos, os dois amigos se desentenderam ao longo do programa. Eles se mantiveram aliados, mas o próprio Mateus admitiu que foi "omisso" com a amiga em alguns momentos.

"Eu espero muito que a Vitória fique muito forte ali dentro. Porque eu vi que a situação ali ficou uma 'desaliança', dentro do que estava sendo aliado entre a gente", confessou. "Torço muito para que, se ela for excluída, ou alguma coisa nesse sentido, ela tenha força para batalhar sozinha e não precisar de ninguém."

Outro tema comentando no papo foi a opinião das irmãs Camilla e Thamiris sobre Vitória. Apesar de serem aliadas no jogo, as duas costumam falar mal da antiga dupla de Mateus. Em certo momento, as irmãs criticaram Vitória para o próprio Mateus, que não defendeu a amiga.

"Era medo da Camilla e Thamiris serem fortes aqui fora, de entrar em alguma coisa que depois você não ia conseguir sair. Tinham inúmeros receios", afirmou o ex-brother. "Eu, honestamente, fazendo essas análises aqui, eu me arrependo desses cenários", admitiu.

"É uma dinâmica em que você tem que se comprometer com as pessoas, você se entrega para as suas alianças, e eu sinto que falhei de não ter [alertado]. Mas, de forma alguma, eu queria chegar para ela e dizer: 'Cara, estão te chamando de chata'", disse.

"Eu podia ter me imposto de diversas maneiras. Ao mesmo tempo, eu não queria colocar em cheque as minhas alianças, porque você se sente muito protegido dentro do jogo", justificou.