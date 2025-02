Ana Maria Braga confunde nome de eliminado do 'BBB 25' e é corrigida ao vivo

Durante o Mais Você desta quarta-feira, 19, Ana Maria Braga protagonizou um momento inusitado ao errar o nome de Mateus Pires, recém-eliminado do BBB 25. Ao final da entrevista, a apresentadora chamou o arquiteto de Vinícius, confundindo-o com outro participante do reality.

Mateus não deixou passar e corrigiu a apresentadora imediatamente. Com sua já conhecida espontaneidade, Ana Maria riu do deslize e justificou a confusão.

"Minha cabeça viaja às vezes. Ana Maria sendo Ana Maria", comentou a apresentadora, levando a situação na esportiva.

Antes da gafe, Ana Maria exibiu para Mateus trechos da madrugada no BBB 25, mostrando conversas entre os confinados. Um dos vídeos destacava Camilla e Thamiris, que criticaram Vitória Strada, ex-dupla do arquiteto no jogo.

Mateus reagiu ao VT com surpresa e admitiu ter ficado decepcionado ao ver os comentários das sisters."Essa confiança você dá para a pessoa, e a pessoa vai fazer dela o que bem entender. Mas dentro da casa você não tem essa percepção", analisou.

Durante o bate-papo, ele também expressou arrependimento por não ter defendido Vitória com mais firmeza. "Me arrependo de não ter batido no peito e levantado a voz [...] Eu queria muito ter tido outro tipo de atitude", afirmou.