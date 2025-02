Oscar terá nova categoria de 'Escalação de Elenco' em 2026; entenda

O Oscar contará com uma nova categoria em 2026 - a de Melhor Escalação de Elenco. A adição havia sido comunicada em 2024, mas a Academia anunciou nesta terça-feira, 18, um evento que servirá como ato inaugural do novo prêmio.

Trata-se de um bate-papo com importantes diretores de elenco da indústria, que debaterão sobre o passado, o presente e o futuro da função em Hollywood. Intitulado "Breaking the Oscar Ceiling: Casting Directors", a cerimônia ocorrerá na próxima sexta-feira, 21, no Museu da Academia, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A nova categoria busca reconhecer os responsáveis pela seleção dos atores e atrizes que compõem o elenco de um longa. As regras de elegibilidade serão divulgadas em abril deste ano, após a conclusão do Oscar de 2025.

É a primeira vez em 25 anos que a Academia adiciona uma nova categoria ao prêmio mais importante da indústria cinematográfica. A última vez ocorreu em 2001, quando a estatueta de Melhor Longa de Animação foi incluída na premiação. Com a nova adição, o Oscar volta a ter 24 categorias.

A 97ª edição do Oscar ocorre no dia 2 de março de 2025. A cerimônia será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. O longa brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, concorre em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.