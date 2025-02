Gracyanne Barbosa revela que quase apertou botão da desistência no 'BBB 25': 'Estava decidida'

Em conversa com Daniele Hypolito na tarde desta quarta-feira, 19, no BBB 25, Gracyanne Barbosa revelou quase ter apertado o botão da desistência.

A musa contou que a vontade de desistir veio no dia de uma Prova de Resistência, em que lembrou momentos muito difíceis da sua vida, quando não tinha onde morar. "E eu falei, cara, eu não vou aguentar. E eu não queria ficar chorando. Quando eu fico chorando, me incomoda muito. Porque eu não gosto de mostrar essa fraqueza. Eu sei que é necessário, mas eu estava muito mal. Aí eu sentei lá no sofá e falei 'vou apertar'. Estava decidida", relembrou.

Ela contou que recordar esses momentos difíceis de sua vida tem sido um desafio. "Não vou aguentar passar por essas coisas, cara. Não quero revisitar esses lugares que eu já esqueci", disse. No dia seguinte, ela pretendia apertar o botão e ficou um tempo sentada no sofá; o botão, porém, estava vermelho e não acionável, então ela não conseguiu desistir naquele momento.

Daniele então disse: "Eu não gosto de ir toda vez (na psicóloga), mas eu acho que tem horas que é necessário a gente ir". Gracyanne concordou. "Esse dia foi muito necessário, senão eu não teria ficado. Eu acho que talvez seja isso; ele fica vermelho para você ter tempo de botar a cabeça no lugar", observou.

A sister relembrou outros momentos de emoção, como a ação da última segunda-feira, 18, em que os brothers tinham que falar sobre seus sonhos. "Eu não gosto de me emocionar, não quero, porque não é uma coisa triste, é uma coisa feliz, só que quando eu começo a falar, ou quando outras pessoas falam de sonho, me remete a momentos da minha vida que eu não visitava. E aqui eu estou indo toda hora e aí eu começo a chorar, mas eu me sinto muito mal", disse.

A conversa se estendeu, e Gracyanne falou de seu medo de deixar algo faltar para sua família: "O que eu quero é que a minha família, minha mãe, minhas irmãs não precisem de mim. Porque eu tenho muito medo de em algum momento não estar, acontecer alguma coisa, a gente não sabe. E aí, o que vai ser delas? Essa é a minha preocupação. E aí quando eu falo sobre isso lá na dinâmica e começo a chorar, eu fico com muita vontade de sair do programa, porque eu me sinto fraca".

Daniele tentou acalmar a amiga e a assegurou de que isso não é uma fraqueza. "Pelo contrário, você mostra que você é um ser humano preocupado com as pessoas que estão o tempo todo com você", disse a ginasta.

Mas Gracyanne ressaltou que se incomoda com o próprio choro. "Mas chorar me incomoda muito. A vida inteira eu sempre segurei, nunca fui de chorar. Aí chega aqui, um negócio que é uma brincadeira, eu falo, cara... Não é essa pessoa que eu vim mostrar", disse. E completou: "Hoje eu vou ter que ir na psicóloga porque tá difícil pra mim".