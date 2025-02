Elevador despenca em hospital de universidade federal

Um elevador vazio, que está em manutenção, caiu do primeiro andar ao subsolo do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão (zona norte do Rio), na manhã desta quarta-feira, 19. Ninguém se feriu nem houve alteração na rotina do hospital, mas o barulho assustou pessoas que estavam nas imediações.

Segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração do hospital, o elevador que caiu é um dos quatro que estão em processo de modernização. Outros quatro estão funcionando normalmente.

Em nota, a Ebserh afirmou que "a área dos elevadores em reforma está devidamente isolada e a substituição desses elevadores tem sido acompanhada por supervisores e técnicos especializados".

Ainda segundo a empresa, "durante a manobra de descida para desmontagem no subsolo, o equipamento desceu abruptamente do primeiro andar ao subsolo". Devido ao peso e ao tamanho do elevador,

a queda provocou grande ruído e poeira no local.